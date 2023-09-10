正所謂勝者為王，敗者為寇，古代封建社會，帝王為了拓展國家版圖，不惜發動戰爭、掠取資源，不過要怎麼防止士兵叛變，考驗著各個統治者的智慧。明朝開國皇帝朱元璋就想出了一個萬全之策，美其名是保護戰士的家眷，事實上是想透過家眷控制住士兵，一旦有人造反，家眷必受牽連。

根據《搜狐網》報導，朱元璋每次出兵作戰之前，為了讓戰士對他盡忠，會將其妻兒全部集中起來，專門設置一個營地讓他們居住，對外則冠冕堂皇的表示，戰士們在為國效力的同時，家眷的日常生活所需由朝廷全數承擔，讓他們能毫無後顧之憂。

一番說詞看似是對下屬的福利，但實際上朱元璋是想利用這些家眷箝制底下的戰士，變相提醒他們不可以有異心，一旦對朝廷不忠，就會讓其妻兒付出慘烈代價。

不過戰爭難免會有死傷，隨著死亡的戰士越來越多，他們的妻子也多到足以組成「寡婦營」，但朱元璋不僅要求這些人守貞，不可再改嫁，平時還要求她們擔任後勤生產的勞動力，替前線戰士縫製基本的生活用品，像是衣服、鞋襪、被褥等物資，可說是機關算盡。