Psycho vandal pigeons trashed flat after someone left patio door openhttps://t.co/AFnTcByUi8 pic.twitter.com/DKYJ5dRVUy — Daily Star (@dailystar) September 9, 2023

英國一處公寓因為房客退租時，沒將陽台門關好，導致大量鴿群入侵，等到房東發現時，整間屋子全是鴿子排泄物，散發陣陣惡臭，慘不忍睹的畫面讓他相當崩潰，緊急找清潔公司整理，怎料清潔費用竟高達1.5萬英鎊（約新台幣60萬元）。

綜合外媒報導，該間公寓位在英國東倫敦區（East London），由於房客一個月前退租時未將陽台門關好，導致鴿群趁隙從半開的門飛進屋內休息、解放，整間房子滿是鳥屎，尤其是客廳及廚房最嚴重。

房東崩潰表示，目睹屋內慘不忍睹的景象後簡直驚呆了，「這群鴿子把房子『重新裝修』，只花4周就徹底毀了這個地方。」隨後致電給清潔公司進行處理，不料清潔費用竟高達1.5萬英鎊（約新台幣60萬元），讓他二度崩潰，龐大的支出以及後續需耗費1個月時間恢復屋內環境，讓他後悔直呼，「我應該在退租時檢查一下的！」另外，由於屋內散發惡臭，清潔人員不得不穿上防護衣及防毒面具來防堵惡臭。

根據英國害蟲管理組織資料，英國境內有1800萬隻野鴿，平均壽命15年，最長可達30年，且鴿子每年約繁殖4～6次，生殖能力相當強，因為四處留下糞便，在當地又被稱為「會飛的老鼠」（flying rat）。