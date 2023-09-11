澳洲一名69歲男子日前參加一所學校的百年校慶，過程中發現朋友的腿被一條毒蛇纏上，於是出手幫忙脫困，未料他反而被咬傷手臂，隨即毒發昏迷倒地，雖然旁觀群眾盡速打電話求助，但救護人員趕到現場時他已經心臟驟停，無論怎麼急救都再也無法甦醒。

根據《衛報》報導，這起事件發生在澳洲昆士蘭中部，當時一名69歲男子正在庫馬拉州立學校（Koumala State School）參加100周年校慶活動，過程中他發現有一條蛇纏上朋友的腿部，於是上前幫助脫困，未料反而手臂被蛇咬傷，隨後昏迷倒地，旁觀者見狀都嚇壞了，急忙打電話叫救護車，並對男子進行心肺復甦術。

當救護人員趕到現場時，這名男子已經心臟驟停，醫護人員試圖用心肺復甦術和自動體外心臟去顫器急救，但仍無力回天。昆士蘭救護車中心（Queensland Ambulance Service）南部行動代理副局長克萊兒（Claire Bertenshaw）表示，被蛇纏身的男子也是60多歲，事發後被送往醫院，雖然尚不確定是否有被蛇咬傷，但目前狀況穩定。

克萊兒指出，關於殺死男子的「凶手」品種還不明朗，不過根據患者的症狀與心臟衰竭來看，很可能是一條東部擬眼鏡蛇（Brown Snake），這個品種被認為是僅次於內陸太攀蛇的世界第二毒陸蛇，澳洲因蛇咬身亡的案例中，有60%的「凶手」都是東部擬眼鏡蛇。克萊兒還提醒，如果不幸被蛇咬傷，切記先平躺，盡可能保持冷靜，並迅速尋求協助。