大陸科學家在吉林省通化市的白雞峰，發現目前已知全球唯一的「高山隕石坑」，直徑長達1400公尺，高低落差也有400公尺，如同巨大漏斗。專家推估，當時隕石的撞擊力道相當於500顆原子彈同時爆炸。

隕石坑是隕石撞擊地面時強大的衝擊力所造成的，中間部位被撞擊力壓到塌陷，外圍部分則隆起一定的高度，最典型的就是月球表面的環形山。根據《新華社》報導，此次發現的隕石坑是全球首個發現的高山隕石坑，位在白雞峰國家森林公園內的白雞峰山頂上，隕石坑呈現冰斗形，猶如巨大漏斗懸掛在高山，直徑為1400公尺，坑緣最高點與中心最低點的差距高度達400公尺，並且將白雞峰一分為二，分別是前白雞峰（海拔1318公尺）和後白雞峰（海拔1300公尺）。

隕石坑發現者、北京高壓科學研究中心研究員陳鳴表示，白雞峰山主要由元古代沉積岩和侏羅紀花崗岩等基岩物質構成，而白雞峰山頂和山坡上的石瀑就是小行星撞擊山頂時，巨大的撞擊和震動所擊碎的石塊，就像拿一塊石頭扔到水裡，水珠會四濺一樣，大量石塊在撞擊時被拋射到坑緣之外，形成了這裡獨有的「天石石瀑」奇觀。

根據《大公報》報導，北京高壓科學研究中心研究員楊文革表示，經過初步計算，隕石撞擊白雞峰所產生的衝擊力道，相當於500顆原子彈同時爆炸的能量。此次吉林高山隕石坑的發現與研究成果，發表在國際學術期刊《極端條件下的物質與輻射》上。