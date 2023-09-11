大陸一名男子在2009年和3名男子聯手搶劫加油站，只分贓到30元人民幣（約新台幣132元），卻因此過上逃犯的生活，他為了躲避警察的追捕，在大山中的洞穴內生活長達14年，因為必須隱姓埋名、低調生活，而錯過了父親喪禮、兒子婚禮和孫子出生，今年初男子終於忍受不下去，決定出面自首。

綜合陸媒報導，湖北省恩施市新塘鄉一名劉姓男子在2009年和另外3名男子搶劫加油站，只搶到156元人民幣（約新台幣690元）、2支手機和1個礦燈，同時撬下休息室內的保險櫃，便盡速逃離現場，豈料之後卻打不開保險櫃，只好無奈丟棄在野外，最終4人花了60元人民幣（約新台幣265元）吃飯、買菸，並各自分贓30元人民幣後返家。

警方介入後很快鎖定嫌疑人，並在2012年前逮捕其中3名搶匪，只剩劉男仍舊在逃，為了躲避警察追捕，他在大山裡的一處石灰岩洞穴內居住，一待就是14年，這段時間警察定期造訪劉男家，家人也多次勸說他自首，但都遭到拒絕，且他的警覺性極高，甚至不願意向家人透露藏身之處。

直到2023年春節，劉男終於在家人的苦口婆心之下願意自首，到案後他全盤托出，表示山洞內有天然水源，只需趁著夜色到農田裡摘採一些作物食用，逢年過節則會偷偷潛回家中，拿一些臘肉和糧食回到山洞；另外為了躲避野獸，他還養了幾隻狗，只要聽到吠叫聲就迅速躲藏。

儘管如此，在山洞中吃飯、飲水、洗衣還是很不方便，頭髮長了只能自己用剪刀剪，過了14年的「野人生活」，加上這段時間為了躲避警察，導致他錯過了父親的喪禮、兒子的婚禮和孫子的出生，劉男實在忍受不了才選擇自首，「我已經50多歲了，老伴的身體不好，還有個這麼可愛的孫子，我想過正常人的生活。」之後劉男將移送檢察機關起訴，等待最終案情判決。

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