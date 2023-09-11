大陸山東近日天空出現不明黑影發光下墜，天文台攝影機在短短6天內就捕捉到3次，且每次都在相同位置。對此，天文專家指出此現象非常罕見，初步判斷非天文現象，或可將其認定為「不明飛行物」（UFO），但尚未有證據顯示這3次彼此有關聯。

綜合陸媒報導，山東省濟南市七星天文台攝影機在9月1日至6日，3度拍到不明飛行物，首次是發生在1日凌晨2時許，一道黑色的軌跡快速地直線向下墜落；第2次是5日凌晨5時許，天空中有兩道半弧形，連結起近似月牙形狀的軌跡；第3次是6日晚間8時許，一個白色發光體向下墜落，但移動軌跡多變且時快時慢。

對此，山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華表示，目前沒有證據顯示這3次捕捉到的不明飛行物彼此有關連，但疑有動力存在，排除是流星的可能。七星天文台常務副台長盧寅興則表示，短期內出現多次不明飛行物的情況非常罕見，「目前已經邀請專家進行研討，下一步將展開模擬實驗論證」。

四川省天文科普學會副會長曾陽表示，9月1日和5日畫面造假的可能性不大，基本上可以確定是某種飛行生物的軌跡，排除水滴、流星、飛機等大氣或人工現象後，「目前在完全確定其真身前，可以視為不明飛行物」。