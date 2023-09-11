元末明初小說家施耐庵的《水滸傳》是四大名著之一，裡面收錄了許多經典故事，其中武大郎醜陋矮短和妻子潘金蓮的蕩婦形象深植人心，然而網路上有傳聞指出，河北出土的武大郎之墓可以證實，他和潘金蓮都是遭人陷害，才會變成臭名遠播的夫妻，不過大陸歷史教授反駁這種說法，直言武大郎之墓根本就是假的。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，網路上流傳一段謠言，稱1992年考古出土一座古墓，經專家證實墓主人為「武植」，也就是《水滸傳》中的「武大郎」，且依照骨骼推算，他生前應該為身高180、190公分的魁武大漢，和大眾熟知的醜陋矮短相差甚遠，而他和妻子潘金蓮遭人陷害，才會變成臭名遠播的夫妻，還被收錄到四大名著《水滸傳》中。

于賡哲表示，河北省清河縣確實有一座「武植祠」和一塊墓碑，通常考古研究會被詳細記錄在官方資料中，這塊墓碑卻不見於任何正規的學術報告和考古報告，且據媒體報導，武植祠是1996年由當地武家人重建，墓碑也是同一年由當時的縣文聯主席許超起草、縣教委工作人員王勝書寫而成，真偽存疑。

傳聞還稱武植是飽學詩書的科舉進士，曾在山東擔任七品縣令，然而無論在《清河縣志》或《陽谷縣志》都找不到武植的名字，《清河縣志》主編沈世遠稱，從明朝嘉靖二十九年（西元1550年）修志以來，縣志經歷7次重編，皆未記載武潘夫妻的故事，到了現代版的縣志時，才以民間傳說的方式收錄，沈世遠也曾2次到陽谷縣求證，發現《陽谷縣志》記載從宋朝到明朝的所有官吏，裡面並沒有姓「武」之人。

除此之外，武植墓留存的證據顯示，武植是在明朝永樂年間（西元1403~1424年）從山西遷居到清河縣，《水滸傳》作者施耐庵卻是元末明初的人，他的卒年雖然在學術界有1370年、1344年2種說法，但無論哪一年他都死於武植考中進士之前，根本不可能聽過武潘夫妻的故事再寫入書中。

于賡哲提到，「武松殺嫂」其實在元朝早有雛形，原版是元朝雜劇家李文蔚所寫的「燕青博魚」，故事中的脈絡、框架和細節都和「武松殺嫂」高度相似，甚至連潘金蓮罵武大郎的話都幾乎如出一轍，由此可以看出，施耐庵只是將元朝已經有的故事拿來改編，也間接證實了網路上關於「武大郎真有其人」的傳聞真實性並不高。