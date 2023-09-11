大冠鷲又稱「食蛇鵰」，沒想到卻反而被過山刀給叼了！網友日前行經新北市貢寮區時，意外目擊二級保育類動物大冠鷲捕食不成，結果脖子反被過山刀緊緊勒住，露出極度驚恐的表情，倒在路邊動彈不得，網友擔心兩隻動物遭到路殺，與附近民眾合力將其分開，畫面曝光掀起熱議，還有人調侃大冠鷲「丟光鷹界的臉」。

臉書社團《野生蛇相》近日出現一幕「蛇鷹大戰」的罕見奇景，網友行經新北市貢寮區時，目擊大冠鷲獵捕過山刀失敗，反而被緊緊勒住脖子不放，露出極度驚恐的表情，完全掙脫不了束縛，疑似快要窒息。

眼看大冠鷲及過山刀在路上糾纏，網友擔心兩隻動物遭到路殺，於是與附近民眾合力將兩者分開。從畫面中可見，一人先制伏過山刀，另一人則趁隙將蛇鬆開，緊接著奄奄一息的大冠鷲立刻展翅飛走，過山刀也迅速躲進草叢。

影片曝光後，隨即掀起熱議，眾人對於大冠鷲竟然栽在過山刀手上感到不解，不禁出言調侃，「大冠鷲不就是蛇鷲？以愛吃蛇類聞名！竟然栽在不算大的蛇上」、「類似於差點被自己的食物噎死的概念」、「大冠鷲內心陰影面積太大，以後不敢再吃蛇了」。

另外，雖然有人質疑人類干涉大自然的行徑欠缺妥當，但許多人認為，與其遭到路殺，出手相救並無不妥，「在馬路旁糾纏是真的很危險，先讓牠們遠離馬路再說」、「這不干預很有機會遭到雙殺」、「先讓兩邊安全離開，牠們自己再約下一回合吧」。