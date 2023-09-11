澳洲曾發生一起恐怖的鯊魚攻擊事件，當時一名23歲男子拿著魚叉下海捕魚，豈料遭到大白鯊猛咬攻擊，他努力反抗才讓自己逃過被吃掉的命運，然而男子被送到醫院時傷勢嚴重，不但大量失血還臟器外露，靠著身上的潛水衣，臟器才不至於直接掉出來，情況十分危急，最後縫了462針、休養一段時間後才終於康復。

In December 1963, while spearfishing along Australia's southern coast, Rodney Fox was suddenly dragged underwater.



In an instant, he endured a punctured diaphragm, torn lung, pierced scapula, and exposed abdomen, ribcage, spleen, and upper stomach. When rescuers finally… pic.twitter.com/1bKZsorA0Q — Morbid Knowledge (@Morbidful) September 10, 2023

根據《每日星報》報導，這起恐怖的鯊魚攻擊事件發生在1963年12月，當時23歲的男子羅德尼（Rodney Fox）拿著魚叉到澳洲南部海岸捕魚，過程中他感受到一股巨大的撞擊，整個人跌入海中，起初他還以為是被潛水艇撞到，隨後才驚覺遇見大麻煩，他被一隻大白鯊攻擊了。

羅德尼受訪表示，當時腦袋裡第一個念頭就是「牠的眼睛，我必須挖出牠的眼睛。」大白鯊感受到疼痛後鬆了嘴，羅德尼立刻推開牠並浮出水面，然而他周圍的海水全都被染成紅色，大白鯊也在不久後重新朝牠撲了過來，所幸這次牠只咬到浮標，羅德尼則在掙扎後順利逃生。

不過羅德尼的傷勢十分嚴重，不但橫膈膜、肩胛骨被刺穿，肺部撕裂，且脾臟等臟器外露，所幸他身上還穿著潛水衣，臟器才不至於直接掉出體外，被送往醫院急救治療後，總共縫了462針才結束。此外羅德尼也透露，當時他推走大白鯊時，有一部分斷裂的鯊魚牙齒嵌入到手腕內，至今依然存在。

儘管大白鯊害他經歷了危急的生死關頭，現年80歲的羅德尼不但克服恐懼，還創立世界唯一的海底鯊魚籠體驗活動，並在2001年成立鯊魚研究基金會，希望幫助人們了解這些動物在生態環境中發揮的重要作用，「人們越了解鯊魚，就越會意識到牠們是一種美麗且瀕臨絕種的生物，值得我們尊重與保護。」