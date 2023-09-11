作為清朝歷史上的第一貪官，和珅的名字家喻戶曉，據說他富可敵國，被抄家時財產竟抵得上國庫好幾年的收入，不過讓外界費解的是，嘉慶皇帝給和珅定了20條罪狀，卻絲毫沒有提到貪污。對此，大陸歷史學者解答嘉慶背後的暗黑盤算。

和珅是乾隆皇帝的寵臣，乾隆晚年賦予和珅許多權力，不僅兼任軍機大臣、御前大臣、文華殿大學士等要職，還把持吏部、戶部、理藩院尚書的工作，其地位可說是一人之下、萬人之上。不過乾隆一死，在政壇上呼風喚雨、權極一時的和珅，很快就被嘉慶免去所有職務，還被定了20條罪狀。

這些洋洋灑灑的罪狀，包括洩露機密、拖延軍務、把持戶部等，其中有8條涉及錢財的罪名，用詞卻大有玄機，嘉慶用了一個「藏」字，暗指和珅財產是非法所得，但就是不提貪污。

對此，大陸歷史學者紀連海分析，嘉慶之所以這麼做，背後有3大考量，首先是和珅貪污受賄牽涉的範圍極廣，一旦以貪污治罪，若是把滿朝文武百官都牽涉進去，屆時朝政勢必空轉，甚至落得無人可用的下場。

其次是怕打臉乾隆，畢竟和珅是乾隆的寵臣，嘉慶要是把和珅貪污一事放在檯面上，等於將自己父親的英明也摧毀殆盡。最後是無法跟老百姓交代，和珅貪污的事情一旦詔告天下，皇家及朝廷的形象勢必一落千丈，老百姓肯定瞬間炸鍋，而這是嘉慶不想看到的局面。