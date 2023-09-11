大陸青海省考古文物研究院近日發布聲明指出，針對位於海西蒙古族藏族自治州的夏爾雅瑪可布遺址的考古挖掘行動有了新進展，不但從中發現大量的陶器、銅器等文物，還找到了三片占地面積共12萬平方公尺的墓地，裡面共有3228座墓葬，數量相當可觀，考古專家認為，這是目前大陸西北地區先秦時期墓葬數量最多的墓葬群。

根據《青海日報》報導，夏爾雅瑪可布遺址位於海西蒙古族藏族自治州都蘭縣巴隆鄉，是一處有居址又有墓葬的諾木洪文化大型聚落，存在年代大約介於西元前1500年到西元前1000年左右，相當於中原的商周時期、青銅器時代晚期。

從2021年開始，青海省考古文物研究院聯合西北大學文化遺產學院對該處進行考古挖掘，並發現三片墓地，總面積為12萬平方公尺，共有3228座墓葬，目前已經挖掘其中的52座，同時從中發現大量陶器、銅器、石器（玉器）、骨器、木器、編織物和人骨、動植物遺存等物。

青海省考古文物研究院透露，2023年發掘面積為500平方公尺，經過探勘與試掘，確認了遺址的總面積和功能區別，其中居址區的面積約為7萬平方公尺，裡面包含石城牆、房屋建築基址和銅冶（音同也）鑄遺存等重要遺跡。

報導指出，諾木洪文化是帶有青海本土特色的青銅時代考古學文化，主要分布在柴達木盆地及其周邊地區，而夏爾雅瑪可布遺址作為諾木洪文化的典型代表，遺留下來的物品豐富且保存較為完好，具有很高的發掘價值。