大陸網路上近日流傳一段影片，一隻丹頂鶴正在河中覓食，突然有人遙控無人機靠近牠，試圖近距離拍攝，丹頂鶴發現被偷拍後，氣得振翅飛起再雙腳猛踹，將無人機踹進河中，旁觀民眾看見牠行雲流水的招式都驚喜不已。

大陸網友「歡喜債」日前在抖音上傳一段影片，從畫面中可以看到，一隻丹頂鶴正站在河中覓食，卻有人想要近距離觀察牠的行動，而派出無人機靠近拍攝，丹頂鶴發現有「狗仔偷拍」，立刻憤怒地發動攻擊，先振翅飛起，再用雙腿一蹬，無人機直接墜入河水裡，丹頂鶴一套行雲流水的招式，讓在場所有人都看傻眼，PO主忍不住調侃無人機的主人「活該」。

影片曝光後在網路上引發熱議，大家紛紛留言，「丹頂鶴的警惕性很高」、「仙鶴：吾乃仙尊座下靈鶴，梟小之徒，吃我一腳」、「五行拳中可是有鶴拳的」、「何方妖孽，吃我一腿」、「這一腳有點貴」、「無人機不能靠近野生動物，這是基本常識」。

丹頂鶴因頭頂有紅色肉冠而得名，傳說中的劇毒「鶴頂紅」就來自此處，但純屬謠傳，鶴血本身無毒，古人說的「鶴頂紅」其實是砒霜較為隱晦的說法。此外，丹頂鶴是東北亞地區特有鳥種，在東亞文化中是代表高雅與清閒，象徵幸福、吉祥、長壽和忠貞，具有「瑞鳥」的文化含義，因此又被稱作「仙鶴」。