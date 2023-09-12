大陸2名小學生在樹林玩耍時，發現地下埋了一枚炮彈，於是好奇地徒手將其挖出，並抱到位於4樓的校長室「獻寶」，老師看清他們手裡拿的東西後嚇壞了，立刻打電話報警，所幸在防爆警察的處理下，順利疏散全校師生，並將炮彈移至安全區域，沒有造成傷亡。

綜合陸媒報導，安徽銅陵2名小學生9月7日在校園附近的樹林玩耍時，發現土中埋有一枚炮彈，好奇心旺盛的他們竟直接徒手挖出，並興奮地抱著炮彈一路跑到位於4樓的校長室，老師看到後嚇一大跳，急忙打電話報警。

警方研判，這是一枚戰時遺留下來的「高射炮彈」，彈體完整、字跡清晰且引信完好，存在較高的危險性，於是按照處理流程，先疏散教學樓內的師生，並成功由身穿防爆衣的警察將炮彈從4樓移至安全地點；處置完畢後，警方還到炮彈發現地檢查，確認是否還有其他遺留炮彈，排除安全隱患。

2名小學生坦言，他們並不知道這是一枚炮彈，所以才會徒手挖掘再抱著它到處跑，警方也趁機對全校師生宣導，炮彈非常危險，看到後應該第一時間通知老師，不能直接用手接觸。

新聞曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言，「校長：是不是在針對我？」、「校長說這教師節禮物太大了（大陸教師節為9月10日）」、「此後每年，新生第一節課校長親自給大家講炮彈」、「我來給親愛的校長刷火箭」、「校長：聽我說，謝謝你們」、「求校長心理陰影面積」、「這份禮物可以記得一輩子」。