英國一名48歲退役士兵曾駐紮於德國，沒想到卻動起歪心思，分別在英國與德國各娶一名妻子，2女一共為他生下5名孩子，卻從未被懷疑，直到他的女兒滑看臉書時，發現父親與另一名女性有親密關係，才揭發他重婚多年的真相。

根據《每日郵報》報導，48歲傑森（Jason Hayter）2008年透過交友網站認識崔西（Tracey Larkcombe），兩人交往2年就結婚並生下第一胎，豈料同年他駐軍在德國時，又在交友網站結識當地另一名女子莎拉（Sara Hayter），並於2016年4月隱瞞已婚身分結婚，當時他與崔西的第二名孩子才剛出生，之後傑森也與莎拉生下三個孩子。

崔西與莎拉多年來從未懷疑丈夫，直到崔西的女兒看到臉書訊息，發現另一名女性與父親關係親密，事情才被揭穿。傑森近日出席法庭應訊，崔西表示，丈夫身為軍人需長期往返英德兩地，因此經常不在家，她從未感到奇怪，直到一天收到丈夫訊息說，「我不愛你了，我是同志」，兩人婚姻才以離婚收場，當得知丈夫早已另娶，並生下3個孩子時非常震驚。

莎拉則透露，丈夫經常稱前往倫敦是接受護理員培訓，因此她也從未起疑，「現在我無法再信任傑森，也不想與他有任何瓜葛」。傑森目前被控重婚罪，他在法庭上辯稱，因為與崔西的婚姻出現裂痕，才會在2016年與莎拉結婚，預計於下月被判刑，恐判處最高7年刑期。