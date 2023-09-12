美國加州街頭出現一隻灰色流浪狗，被動保人員發現後帶回收容所，流浪狗似乎被嚇壞了，看到人就躲到角落，而且身體狀況極差，不僅骨瘦如柴，身上長滿寄生蟲，還有皮膚病問題，動保人員進一步檢查發現牠根本不是狗，而是由野狼及狗雜交的狼犬。

根據《The Dodo》報導，加州街頭出現一隻戴有紅色項圈的流浪狗，動保人員將牠安置於收容所，並取名為「新男孩（New boy）」，進行初步檢查發現，牠已有很長一段時間未進食，全身瘦弱且營養不良，還患上皮膚病，此外也注意到牠並非狗而是狼犬。

收容所並沒有完整設備能醫療狼犬，而且也不能飼養野生動物，新男孩恐面臨安樂死的命運，但動保人員並未放棄，趕緊聯繫野狼保護組織（W.O.L.F. Sanctuary），狼犬才得以逃過一劫，隨後被送往獸醫院進行治療，發現狼犬僅1歲左右，曾經被人飼養，獸醫師推測，飼主發現狼犬野性太強難以管束，因此將牠拋棄。

野狼保護組織主任普魯克斯（Michelle Proulx）提到，狼或狼犬被作為寵物飼養，通常都活不過2歲，因為牠們並非狗也不是狼，飼養起來特別困難，「人們以為狼犬很好養，直到發現牠也有野性時，才會發現並不容易，因而出現棄養行為」。

普魯克斯表示，新男孩剛抵達庇護所時非常膽怯，「一旦看到有人靠近，就會躲進角落，試圖尋找逃生路線，經過數天的照顧後，牠才慢慢放鬆警戒」。此事發生於2016年，如今又獲得網友關注，新男孩目前仍待在野狼保護組織的庇護所，並改名為「卡斯提爾（Castiel）」，非常適應園區內的生活，工作人員還替牠介紹伴侶。