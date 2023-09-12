大自然充滿許多有趣且無解的現象，美國國家海洋暨大氣總署在2018年觀察到夏威夷僧海豹出現「鰻魚插鼻孔」的逗趣現象，科學家們對海豹的行為毫無頭緒，只能一一幫牠們移除鰻魚，避免感染；有學者推測，因為這個現象只在年輕一代發生，認為可能海豹也有「從眾文化」，看到覺得很酷就跟著模仿了。

綜合外媒報導，美國國家海洋暨大氣總署（National Ocean and Atmospheric Administration）在2018年觀察到一個有趣現象，夏威夷僧海豹（Hawaiian Monk Seal）出現了「鰻魚插鼻孔」的詭異行為，然而這個動作並不是第一次發生，研究人員對此都困惑不已，科學家利特南（Charles Littnan）無奈表示，「40年來，我們一直密切觀察僧海豹，從未發生類似狀況，現在這種事卻發生3、4次了，我們仍找不出原因。」

事實上，研究人員在2016年第一次收到「海豹鼻孔插鰻魚」的照片，起初還以為只是玩笑，沒想到類似現象越來越頻繁。利特南指出，這種行為可能為海豹帶來潛在的感染問題，甚至影響潛水和捕食海洋生物的能力，因為海豹潛入水中會關閉鼻孔，但鰻魚卡在鼻孔，整個過程就會受到阻礙，「鼻子裡有一條腐爛的鰻魚肯定會出問題。」研究人員只好不厭其煩地幫忙移除鼻孔裡的鰻魚。

不過研究人員也從這幾件案例中發現，「鰻魚插鼻孔」只出現在年輕海豹身上，他們開始研究造成這種現象的原因，一部分人認為，是海豹在反芻食物的過程，意外通過鼻子吐出鰻魚；也有人認為，是海豹在岩石下覓食，躲藏的鰻魚受到驚嚇，逃跑時不小心鑽進海豹的鼻孔；另外還有人提出，這可能是年輕海豹的「從眾現象」，最初鰻魚插入海豹鼻孔可能真的是一場意外，但其他海豹看到後覺得很酷，於是逐漸在年輕一代風靡。

然而關於夏威夷僧海豹為何會出現「鰻魚插鼻孔」的現象，至今仍沒有得到解答，利特南笑說，「如果讓我來猜，我會說這只是某件奇怪的事情。如果你觀察大自然很長一段時間，就會看到有更多奇怪且無解的現象發生。」