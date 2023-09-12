大陸考古團隊在湖北荊州發現一座來自2600年前的楚國都城遺址，占地面積約16平方公里，然而根據該處出土的上千口水井推算，當時的人口落在30萬左右，人口密度高達18750人／平方公里，比現今台北市的人口密度9222.92人／平方公里還高，東漢哲學家甚至形容當時城市的擁擠程度，是人們穿著新衣出門，回家時衣服早已被擠破。

大陸央視紀錄片《尋古中國》介紹，二十世紀六、七十年代的考古學家循著水利建設提供的線索，發現了位於湖北荊州的「紀南城遺址」，經考古勘查與發掘，這片遺址占地面積約16平方公里，相當於2240個足球場，城牆上部的寬度達10到14公尺，可以容納2輛6匹馬車的天子陣仗，而整座城市有8座城門，其中3座水門直通長江，與古代中國最大的淡水湖之一「雲夢澤」相連。

隨著不斷深入的考古與挖掘，上千口水井重見天日，出現在眾人眼前，湖北省社會科學院楚文化研究所研究員尹弘兵表示，水井是一種直接的生活依據，足以表明當時有很大量的人口居住在這裡；有學者估算，按照每一口水井供300人飲用，意味這座城市可能曾容納30萬左右人口。

結合遺址的龐大規模和典籍記載，考古學者判定，紀南城正是來自2600年前戰國七雄之一「楚國」的國都，這個發現也證實了東漢哲學家桓譚對這座超級大城市的描述，楚都到處都是擁擠的人群和堵塞的車輛，導致人們早上才穿上新衣服出門，晚上回家時衣服就已經被擠破了。