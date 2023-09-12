大陸網路近日瘋傳一段影片，稱廣東茂名有75隻鱷魚從養殖場內逃出，從影片中也可以看到鱷魚在湍急的水流中游泳，消息曝光引發當地民眾恐慌，不久後官方出面證實此事，已經派相關人員處理中，同時也提醒民眾遠離水面、盡量不要外出，防止意外發生。

根據《北京日報》報導，廣東省茂名市彭村湖因為洪水導致農田被淹，一間鱷魚養殖場的鱷魚也趁亂逃出，數量多達75隻，其中成年鱷魚69隻、幼年鱷魚6隻，有村民透露，他以前看過養殖場內的鱷魚，每隻體型都至少有200斤（約100公斤），當地不少居民也拍攝到鱷魚在洪水中游泳的畫面，引發不小的恐慌。

茂名市應急管理局回應，「目前正在控制，不過跑出的數量有點多。」他們利用聲納設備搜捕出逃鱷魚，所幸已經抓到幾隻，但礙於水深，想進一步執行搜捕計畫有些困難，所幸目前並無人員傷亡，應急管理局也提醒居民們要注意安全，在鱷魚全數被捕獲前不要隨意外出，也嚴格禁止下水捕魚，政府還派出多名人員在當地駐守，保障居民的安全。

除此之外，浙江省桐鄉市也有傳聞稱，一名養蛇場老闆因為非法養殖蛇類被舉報，於是憤而放生1500條眼鏡蛇，當地政府表示，該老闆放生的均為幼蛇，目前已經派人抓捕，如果民眾有在路上發現蛇，也可以打電話通知相關部門到場處理。