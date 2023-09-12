大陸考古學家在湖北省隨州市出土一組4噸重的「曾侯乙編鐘」，屬於一種打擊樂器，讓眾人感到好奇，春秋戰國時期古人從哪裡獲得大量原料，學者進行研究分析，發現編鐘的銅原料來自湖北江漢平原的銅綠山，而這座礦山的資源豐富，能夠決定一個國家的命運。

大陸央視紀錄片《尋古中國》介紹，考古學家1978年在隨棗走廊的隨州市境內，發現一組重達4噸的曾侯乙編鐘，是目前世界上最大、最重的青銅禮樂器，對曾侯乙編鐘進行化學和光譜分析，發現銅料來自位於湖北江漢平原的銅綠山。北京大學考古文博學院院長高崇文提到，這時期曾國控制青銅之路，包括東部的銅綠山，保證這一帶的銅資源能運入周王朝。

而春秋戰國時期紛爭不斷，學者依據早期考古發現指出，到了戰國中期，楚國吞併曾國，擁有銅礦資源使其崛起。湖北省社會科學院副院長劉玉堂提到，根據古代文獻記載，每當遇到暴雨，銅綠山地上就會顯露出綠色石塊，也就是銅原料，含銅量極高。

銅綠山古銅礦遺址在1973年被發掘出來，發現當時煉銅後剩下的礦渣多達50萬噸，按照礦渣比例推算，當時採銅量至少10萬噸，以春秋時代的青銅戈重500公克左右來看，可製造出2.4億件銅戈、青銅劍6000萬把，30公克青銅箭頭則可達40億枚。