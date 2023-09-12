許多夫妻中了樂透頭獎，最終都會以離婚收場。英國一對夫妻在2005年買樂透試手氣，幸運中了英鎊180萬元（約新台幣7000萬），竟在8年內就花光獎金，婚姻也走到盡頭，近日她向媒體曝內幕，指她的婚姻雖然毀了，但並不後悔中獎。

根據《紐約郵報》報導，蘿拉（Lara Griffiths）與丈夫羅傑（Roger Griffiths）在2005年買樂透中頭獎，獲得英鎊180萬元（約新台幣7000萬），中獎後兩人前往杜拜旅遊10天，但他們並未揮霍，而是買經濟艙機票，回國後將剩餘的獎金拿去投資。

蘿拉提到，她辭去教師工作並買下一間沙龍做投資，為了避免亂花錢，還透過抵押貸款購買新房，並買了許多能夠增值的二手名車和名牌包，而羅傑原本是一間科技公司經理，他中獎後同樣選擇離職，把錢都投資到音樂生涯，達到揮金如土的地步，但唱片發行後只賣出600張，2008年又遇金融危機，導致他們投資失利，中獎8年後錢幾乎沒了，無法償還貸款，導致先前購買的新屋被收走。

蘿拉回憶說，與羅傑在2013年離婚後，她獨自養育2個孩子，與母親住在一起，「人生突然擁有一堆錢，真的是很新奇的體驗」，並不後悔在8年內花光獎金，雖然她一度沉迷於整形，但始終有扮演好母親的角色，「我確實犯下錯誤，但在離婚後10年內，我都努力工作，保證孩子能健康長大，中獎並未毀掉我的生活」，也提醒民眾中大獎後，不要被獎金影響判斷力，更不要到處炫耀，投資前先了解標的，才是正確選擇。