清朝慈禧太后是咸豐皇帝的嬪妃，在兒子清穆宗同治皇帝登基後，她開始垂簾聽政，相傳慈禧私生活淫亂，入宮後與初戀情人藕斷絲連，還與小叔搞曖昧，不過大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷翻閱史料提到，其實都是後世杜撰的故事。

大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷提到，慈禧太后曾與小叔「恭親王奕訢」發起祺祥政變殺戶部尚書肅順，當年咸豐帝準備出逃時，慈禧還推薦恭親王主持中外談判，可見兩人關係不差，年紀相仿只差2歲，因而傳出緋聞，不過祺祥政變的參與者不只慈禧，另外還有慈安太后，兩人想搞曖昧可能性低。

此外奕訢與妻子瓜爾佳氏感情好，發起祺祥政變同年，他的次子也出生了，顯示他的婚姻生活美滿，不太可能與慈禧有一腿，而且奕訢後半生被慈禧打壓，34歲時遭革去議政王大臣及軍機大臣等爵職，53歲時慈禧藉口中法戰爭不利，讓他居家養疾，奕訢也曾反對修建圓明園讓慈禧養老等，可見兩人不太可能是情人。

另一位慈禧的情人是重臣「榮祿」，他出身軍官世家，凡事都挺慈禧，慈禧對榮祿的女兒瓜爾佳幼蘭視如己出，因而被後世認為是初戀關係，入宮前被迫分開，伊曉婷進一步說明，榮祿5歲到17歲生長於閩浙一帶，慈禧17歲前在北京生活，兩人相隔千里，榮祿來北京時，慈禧早就入宮，相愛的可能性極低，假若兩人有關係，咸豐過世後慈禧正當盛年，若有意於榮祿，應該任命他為近臣，某次彈劾時她卻撤掉榮祿的內務府大臣職位，得知榮祿欲退出政壇也未多做挽留，可見兩人只是政治盟友。