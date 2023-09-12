澳洲伯斯動物園近日出現逗趣場面，一隻紅毛猩猩發現心愛的床鋪上有「不速之客」袋貂，立刻氣得將牠一把抓起、往遠處拋去，在空中劃出一道拋物線，最終在另一個住有2隻猩猩的園區墜落，影片曝光後引發熱議，不少網友看到都忍不住大笑。

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根據《每日郵報》報導，國外一名網友日前到位於澳洲南伯斯市的伯斯動物園（Perth Zoo）遊玩，過程中目擊了驚人畫面，一隻紅毛猩猩發現活動空間出現一隻袋貂，先將牠摔到地上，再追著牠往架高木屋上爬，同時還拿著棍子不斷戳牠，最終就如同PO主分享到論壇《Reddit》的影片一樣，猩猩一手抓起袋貂往遠處扔了出去。

影片一出立刻引發熱烈討論，有些人覺得場面過於滑稽，開玩笑地說，「我的天啊！這就像奧運級別的鐵餅比賽」、「真的很抱歉，但我實在忍不住笑了」；但也有人十分同情袋貂的遭遇，「我想知道袋貂還好嗎？你們能不能別再開玩笑了？」、「可憐的袋貂」，PO主則回應，這隻袋貂最後被扔進另一個住著2隻猩猩的空間。

伯斯動物園發言人受訪表示，因為當地天氣寒冷，袋貂才會闖入紅毛猩猩溫暖的巢穴休息，而猩猩在自己的床上看見「不速之客」後震驚不已，於是把牠扔了出去，不過他強調，袋貂是一種很強壯的生物，墜地後就匆匆跑了，看起來並無大礙。事實上，袋貂經常闖入猩猩園區，因為兩者的生活環境類似，發言人無奈地說，「我們已經盡一切努力阻止牠們進入，但高度太高帶來一些難度，有時候猩猩就會主動驅趕外來者。」