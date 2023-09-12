狗是人類最忠心的夥伴。大陸廣西南寧消防隊近日有一批搜救犬準備退役，其中一隻搜救犬似乎知道要與領犬員分開，待在基地的最後一天，牠突掙脫繩子撲向領犬員討摸摸，像是在做最後道別，畫面讓人看了感動落淚。

綜合陸媒報導，大陸廣西南寧消防隊一批搜救犬準備退役，也代表狗狗們要與朝夕相處的領犬員分開，其中一隻搜救犬「大黑牛」似乎很不捨，竟掙脫牽繩撲向領犬員，做最後一次撒嬌並討抱抱，領犬員看了也很難過，眼含熱淚與戰友告別。

搜救犬跟領犬員道別影片曝光後，累積6萬觀看次數，不少網友表示，「相處這麼久，要說再見真的很難」、「狗狗跟人類一樣，也是有感情的」、「一人一狗哭成一團，可見他們感情多深厚」、「戰友般的情誼，感謝搜救犬為人類的付出」。

無獨有偶，先前四川省廣元消防支隊一名章姓領犬員與搜救犬搭檔「利劍」相處長達7年，曾參加過九寨溝地震搜救等任務，建立出深厚的情感，但領犬員服役期滿欲退役，只能將「利劍」交給另一名領犬員照顧，離開當天「利劍」看到領犬員坐上車，馬上就發現不對勁，追車追了1公里才因跑不動而放棄，領犬員也忍不住落淚。