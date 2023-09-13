大陸浙江一戶人家近日向消防局求助，稱有一隻骨瘦如柴的「薩摩耶」闖入家中，不管怎麼趕都趕不出去，消防員抵達現場後，立刻展開捕捉行動，起初「薩摩耶」還相當抗拒，但發現敵不過人類後就放棄掙扎、任憑擺佈，而消防員也在捕捉的過程中，發現牠的真實身分其實是一隻白色狐狸。

綜合陸媒報導，浙江杭州消防局日前接獲民眾報案，稱家裡闖進一隻小白狗，長相有些特別，看起來像是有「微笑天使」之稱的薩摩耶，不過可能因為在外流浪太久，整隻狗瘦成皮包骨的樣子，還蜷縮在房子角落，不管住戶怎麼趕都趕不走。

消防員抵達現場後立刻展開捕捉行動，「小白狗」起初十分抗拒，不斷往牆角掙扎躲避，還氣噗噗地朝消防員哈氣，最後發現實在敵不過2名人類的力氣，才終於放棄掙扎，任憑消防員處置，只是偶爾會發出可憐的嗚咽聲。而消防員在捕捉的過程中，也對「小白狗」的身分起疑，仔細觀察才發現這其實是一隻白色狐狸，於是將牠裝箱放生回野外。

新聞曝光後引起網友熱議，大家紛紛留言，「這白狐是來報恩的嗎？」、「怎麼這麼可愛啊，看著都想摸摸了」、「小白狐回山裡繼續修練吧」、「小白狐：你在叫誰小白狗？」、「乍看之下確實滿像狗的」、「會不會是別人家裡偷偷養的跑出來了？感覺野性不強」。