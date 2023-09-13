過度曬太陽與抽菸都會加速皮膚老化。近日網路論壇Reddit出現一組雙胞胎姊妹對比照，其中一人菸癮長達16年，平時還喜歡曬日光浴，另一人則是沒有不良嗜好，外出也都會做防曬，兩人外表看起來相差10歲，有菸癮者臉上滿是皺紋與黑斑。

根據《每日星報》報導，2009年一項研究近日在Reddit掀起討論，研究單位找來當時61歲的美國雙胞胎姊妹作比對，分別是珍妮（Jeanne）與蘇珊（Susan），發現左圖的珍妮臉上有魚尾紋、法令紋及少量黑斑，屬於正常老化現象，不過氣色相當好，與右圖她的姊妹蘇珊相比，看起來像年輕了10歲左右。

蘇珊臉上長滿黑斑，皮膚看起來暗沉又沒彈性，皺紋相當明顯，研究指出，蘇珊皮膚老化速度比珍妮快，主要是因她吸菸長達16年，平時又沒做防曬，蘇珊從20歲左右就有曬日光浴的習慣，之後還搬到佛羅里達州，有了更多曬太陽的機會，此外她的體重也比珍妮瘦15磅（約6.8公斤），珍妮平時則會盡量減少曬太陽的機會。

雙胞胎對比照引發討論，不少網友回應「我媽和她姊妹雖不是雙胞胎，但她們只差1歲，我媽菸癮很大，又愛吃肉和奶酪，平時喜歡曬日光浴也不保養皮膚，最後患上皮膚癌，在60多歲就過世，而她的姊妹沒有不良嗜好，平時防曬又注重保養，活到80歲依然精神抖擻，臉上甚至沒有一點斑」、「曬太陽並非不好但要適量，平時還要重保養，最重要的是不要抽菸，並保持均衡飲食與規律運動」。

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