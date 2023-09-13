國外一戶人家日前至南非一處禁獵區遊玩，當時目擊獅群盯上一隻小水牛，隨後7隻獅子開始發動攻擊，小水牛差點被逮住時，一隻母水牛衝了出來，用肉身擋在獅群面前，最終犧牲自己換小牛的性命，讓眾人看了直呼「偉大的母愛」。

根據《Latest Sightings》報導，布雷特（Gavin Brett）為了慶祝父親80歲生日，帶著一家人到南非荊棘叢禁獵區（Thornybush Game Reserve）度假，當時他們在導覽員盧卡斯（Lucas）帶領下遊園，看到一群正在狩獵的獅子，分別是5隻母獅及2隻公獅。

獅群追蹤到水牛的位置，來到水邊準備出擊，牠們鎖定了一隻小水牛，隨後衝上前獵捕，其他成年水牛發現後趕緊阻擋，但卻沒有任何效果，眼看小水牛難逃死劫，其中一隻母牛為了救幼崽，獨自面對獅群，轉移對方的注意力，讓小牛趁亂逃走。

母牛雖然曾一度嚇退獅群，但終究是寡不敵眾，牠慘被7隻獅子撲倒、啃咬，成為對方的食物，其他水牛也無能為力，布雷特將過程拍了下來，表示「這隻水牛媽媽為了小牛犧牲自己，體現出母愛的力量，當我看到水牛也懂得保護孩子時，覺得牠們非常偉大」。