新加坡一名網友日前早晨騎自行車外出，路途中聽到身後傳來「噠噠」的蹄聲，原本還以為是一匹馬在後方追趕，於是他放慢速度、禮讓馬匹，豈料下秒一隻馬來貘就從身邊跑過，讓他瞬間看傻了眼，急忙拿出手機拍下這罕見的畫面。

根據新加坡媒體報導，新加坡網友「Pong Posadas」於9月11日在臉書社團「SG PCN Cyclist」分享罕見遭遇，他當天在早上6點25分出門，沿著和往常一樣的路線，騎自行車準備前往羅弄哈魯士大橋（Lor Halus Bridge），未料騎到一半突然聽到身後傳來一陣「噠噠」的蹄聲，似乎有一匹馬正在追趕他。

PO主為了確保安全，於是放慢了騎車的速度，想讓身後的動物先過，沒想到當對方「超車」從他身邊經過時，他才驚覺原來追趕自己的不是一匹馬，而是一隻馬來貘，「看到這個神奇的生物，我當下除了震驚還是震驚。」PO主透露，儘管平時很少機會能近距離看到馬來貘，他仍始終保持安全距離，甚至看到馬來貘停下腳步，就立刻轉身離開，以免意外發生。

影片一出，網友們同樣對PO主的遭遇感到驚訝不已，有人猜測，可能是因為人類過度開發，導致馬來貘的自然棲息地減少，牠才會被迫出現在城市中，「可憐的動物」、「牠似乎迷路了，找不到曾經生活的地方，一個人在陌生的環境奔跑，牠一定很害怕。」

馬來貘為中大型哺乳類動物，主要分布於東南亞的馬來半島、蘇門答臘、泰國、柬埔寨和緬甸，生活在低海拔的熱帶雨林，然而因為人類伐木、開發熱帶雨林作為農業用地等原因，造成馬來貘棲息地被破壞，生存遭遇危機，如今已被世界自然保護聯盟列為「瀕危物種紅色名錄」中的瀕危物種。