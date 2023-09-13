大陸考古學家在湖北省孝感市雲夢縣出土「睡虎地墓葬」，除了發現大量秦朝竹簡外，還有許多文房用具，可見墓主人生前曾擔任過縣的令吏，其中文房用品內竟出現小刀，也讓眾人感到好奇，而這種小刀的作用類似於現代的立可白，能夠修改錯字。

大陸考古學家1975年在湖北省孝感市雲夢縣發現「睡虎地墓葬」，並出土大量記錄秦代法律與公文的竹簡，有助於了解戰國晚期至秦始皇時期的政治、經濟、文化、法律及軍事等，進一步研究得知墓主人名叫「喜」，生前曾擔任過縣的令吏，竹簡可能是墓主人因工作需要，對秦朝的法律和法律文書所作的抄錄。

大陸央視紀錄片《尋古中國》近日介紹，睡虎地墓葬不只出土秦簡，還有各種文房用品，例如硯石、研磨石及削刀，甚至都還保留著當時使用的痕跡，而文房用具裡為何會出現削刀，因為在竹簡上書寫難免有寫錯字的狀況，可使用削刀去除竹簡最上層，就能重新書寫，起到修正的作用。

大陸陝西歷史博物館侯寧彬館長曾介紹，秦朝文官落筆有誤，能用削刀刮掉竹簡上的錯字，但使用久了就會出現刀鈍的狀況，他們還會隨身攜帶磨刀石，削刀磨一磨就能繼續使用，因此當時的文官又被稱作「刀筆吏」，秦始皇帝陵陪葬坑裡就出土過帶有削刀與磨刀石的文官俑。