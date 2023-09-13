常常有主人問，毛孩離世很久了還能溝通嗎？其實，這沒有一定的答案，像這隻名叫妹妹的米格魯，就是離世三年後，媽媽才來做溝通的，因為妹妹離世時，媽媽剛好快要生小孩，就一直忙著小孩的事，溝通的事就因此被耽擱了，但媽媽手機裡一直都還是妹妹的照片。

如果您以為那是因為妹妹是媽媽唯一的狗女兒，那您就猜錯了，其實媽媽總共有5隻狗跟8隻貓，但只有妹妹有特權，在過年時有獨享的特製過年餐，由此可知妹妹在媽媽心中的地位。

就在妹妹14歲時，耳朵近脖子處長了一個脂肪瘤，由於越長越大，同樣很疼牠的阿嬤決定讓牠開刀，手術雖然成功，但是術後妹妹食慾變得很差，睡覺還會喘，就在媽媽帶牠去獸醫院吸氧氣時突然休克。三年來阿嬤一直怪自己，「如果不帶牠去動手術，妹妹是不是就不會走了？！」媽媽也因為直接就請殯葬業者把妹妹帶走，忘了先把牠帶回家，一直掛心著妹妹會不會找不到回家的路？

對於這麼久了媽媽還找牠溝通，妹妹覺得能一直被媽媽記住，是一件很讓牠感動的事，問牠有沒有遇到家裡另一隻先走的拉拉？妹妹則說：「拉拉已經去投胎了呀，但我一直在等媽媽來找我呦，妹妹走得很突然啊，所以想跟媽媽說一聲再見，說完我就可以上路到下一站去了。」

「妹妹」知道飼主過這麼久還記得牠非常感動，更約定好要投胎和飼主再續前緣。(圖/妹妹媽媽授權提供)

媽媽回憶說，以前總愛跟妹妹講，「等媽媽買車就帶你去兜風」，但結果車子買了妹妹卻已經不在了，每回開車一想到這，媽媽就覺得好遺憾。「媽媽可以在車子裡面放我的照片啊，看到什麼風景就跟妹妹說，一樣的、一樣的」。

但現在媽媽最想要的是妹妹可以變成真正的孩子回到身邊，又不知妹妹願不願意？「妹妹本來不太確定媽媽還有沒有要生baby，所以不敢想，現在媽媽都邀請我了，妹妹當然願意囉。」

其實媽媽最讓我感動的是，妹妹離世三、四個月後她才生下小皮蛋，雖然兒子跟妹妹沒有相處過，但媽媽保留了狗女兒姐姐的地位，總是不厭其煩的把「妹妹」介紹給弟弟認識，並且還用狗姐姐的名義送了一條米格魯金手鍊給這位不曾謀面的弟弟。

「每次飄回家看到小皮蛋拿著照片叫妹妹、妹妹，眼淚都要掉下來了啦，媽媽一定很想我，才會教弟弟這樣做」、「本來我想當姐姐陪他玩，現在不知道有沒有機會當他真正的妹妹，再把那條手鍊掛到我手上？」妹妹說。

「以前過年過節，總會為妹妹準備一道專屬的狗女兒年菜，現在妹妹不在了，就一點準備的動力都沒有，因為家裡其他那幾隻不用吃那麼好啦！」聽到最後一句，我差點噗哧笑出來，這待遇也差別太大吧？

對於自己享有特權，妹妹也心知肚明卻又帶有一絲得意：「其他幾隻都在問，為什麼媽媽只愛我一個，我也不知道啊！」但畢竟妹妹還是體貼又善良的，所以又跟媽媽說，「妹妹不在了，希望媽媽也可以繼續為牠們準備專屬年菜，因為妹妹希望牠們也可以一樣快樂。」

雖然已經離開三年了，媽媽對牠的愛似乎未曾稍減，妹妹又何嘗不是呢，「睡在媽媽枕頭上最舒服了，滿滿都是媽媽頭髮的香味，這些妹妹到現在也都還記得！」從大學時代就開始養的狗女兒，果然感情就是特別不一樣。