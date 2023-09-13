火車上有蛇！印度4名弄蛇人在火車上進行突襲表演，結束後卻強迫其他乘客付錢，被一部分人拒絕後，弄蛇人感到氣憤不已，竟直接「放蛇咬人」，造成車廂內一陣恐慌，乘客爭先恐後爬到上鋪，還有人把自己反鎖在廁所，而這4個人發洩完怒氣就抓起毒蛇逃離現場。

根據《印度時報》報導，印度北方邦4名弄蛇人從班達車站（Banda Station）搭上火車後，隨即掀開隨身攜帶籃子的蓋子，一條毒蛇從中探出頭來，4名弄蛇人吹起笛子開始一場「突襲表演」，演出結束後，還理所當然地向其他乘客收錢。

其中一名乘客庫爾馬（Dheeraj Kumar）透露，當時有些人勉為其難地給了一點錢，另一部分人則拒絕給錢，這讓4名弄蛇人很不開心，於是雙方爆發激烈的口角衝突，弄蛇人一氣之下在車廂內放出毒蛇，乘客們見狀都嚇得四處逃竄，大家爭先恐後爬上床的上鋪，還有人把自己關進廁所裡，直到危機解除才出來。

而造成恐慌的4名弄蛇人，趁著一片慌亂之際，迅速抓住放出的毒蛇，在馬霍巴車站（Mahoba Station）下車逃跑。同時，印度鐵路管理局也接到乘客通報，負責人辛格（Akhilesh Pratap Singh）表示，他們趕到現場時，4名弄蛇人已經走遠，只能和車上乘客交談、了解狀況，所幸無人被毒蛇咬傷，只不過這次事件在大家心中留下嚴重的創傷。