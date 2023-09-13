大陸有遊客日前到山東威海一間動物園遊玩，參觀黑猩猩展區時，發現其中一隻猩猩似乎很注重外貌，不斷跑到掛在牆上的鏡子前查看，有時還會變得有些暴躁，似乎不滿意自己的容貌，猩猩照鏡子的影片曝光後，不少人直呼不可思議。

綜合外媒報導，遊客前往位於山東威海的神鵰山野生動物世界遊玩，當時走到黑猩猩展區參觀，發現其中一隻猩猩「東東」非常忙碌，沒事就跑到掛在牆上的鏡子前，不斷端詳自己，有時陷入沉思，有時又表現暴躁，甚至還伸手敲打鏡子。

影片曝光後，不少網友笑說「猩猩也有容貌焦慮」、「好自戀的猩猩」、「牠可能根本不知道那是自己，還以為是另外一個夥伴」。而心理學家蓋洛普（Gordon Gallup Jr.）就曾用鏡子做測試，判斷非人類動物是否具有自我識別能力，像是猩猩、獼猴、大象及瓶鼻海豚等都有通過鏡子測試，表示牠們有自我意識。

而黑猩猩「東東」先前也曾登上媒體版面，當時有遊客帶小孩到神鵰山野生動物世界，期間拖鞋不小心掉進黑猩猩的地盤，東東將拖鞋當成戰利品把玩，飼養員得知後，趕緊拿出食物誘惑，東東最終才同意歸還，用力一拋將拖鞋丟進人群內，引來現場遊客一陣歡呼。