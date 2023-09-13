大陸考古學家在位於陝西咸陽的「洪瀆原」發現上萬座古墓葬，時代從戰國開始一直到明清時期都有，且經過研究結果顯示，大多數墓葬的主人都是皇親國戚、達官顯貴，考古學家指出，因為該處距離長安城較近、地勢較高，所以才會成為這些身分尊貴之人為身後事所挑選的風水寶地。

根據大陸紀錄片《中國．考古》介紹，「洪瀆原」是一個已經消失在歷史中的古地名，位於現今陝西省咸陽市的北部，距離漢、唐時期的長安城極近，自古以來就是長安貴族及其後代身後事的的風水寶地，這裡埋葬了西漢時期的九位帝王，還有無數隋唐時期的皇親貴族。

截至目前為止，在洪瀆原上發現從戰國到明清共上萬座的古墓葬，時代延續長達2200多年，無論是墓葬的數量、等級或時代延續的時間，在大陸考古史上都是絕無僅有，考古學家更評價「一座洪瀆原，半部中國史。」

陝西省考古研究院研究員李明指出，在洪瀆原發現許多歷史名人的墓葬，比如唐朝的女官上官婉兒、太平公主的丈夫薛紹等，還有部分史料中記載較少，卻與歷史名人息息相關的皇親貴族，包含唐玄宗的外公竇孝諶和他的兒子竇希瑊、竇希瓘，以及唐高祖李淵的堂兄弟李貞和他的妻子。

李明表示，洪瀆原是一處隔著渭河和長安城相望的一處高地，它的地勢比較高，離漢朝、唐朝的都城長安又近，於是成為一些高官顯貴、皇親國戚的理想葬地。