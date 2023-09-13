大陸考古學家在湖北出土「睡虎地墓葬」，並於4號墓發現兩件木牘家書，時間可追溯至2000年前，是目前發現最早的家書，書寫者是在秦軍當兵的兄弟「黑夫」和「驚」，他們囑咐家人寄一些錢和衣服到軍中，還有對妻子與親友的想念。

大陸央視紀錄片《尋古中國》近日介紹，考古學家在湖北省孝感市雲夢縣的睡虎地4號墓出土兩件木牘家書，寫信者是在秦軍當兵的一對兄弟「黑夫」和「驚」，當時他們在秦楚對陣的戰鬥前線，信中首先問候哥哥「衷」和母親是否別來無恙。

除了問候外，兄弟倆還請求母親為他們置辦夏季的衣物，並提到家裡若不寄點錢到軍中，他們生活就難以為繼，最後還連續用三個「急」字，用於表達心中的迫切，說明秦國被徵發的軍人，衣物都需家中自備，而且無法拿到軍餉，軍中生活非常艱苦。

從木牘家書也能看出，戰爭並未讓一家人情感出現裂痕，兄弟倆還惦記了許多人，例如姑姑、妹妹及同鄉玩伴，「驚」在信中特別掛念母親與妻子，並叮囑妻子好好照顧長輩，最後還提醒哥哥，秦軍新占領的地方多竊賊，因此千萬不要前往，表達出思鄉的強烈感情。