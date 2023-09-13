若在野外遇到蛇類，千萬不要輕易靠近。日本一名網友近日在山區遇到一條條紋蛇，看牠靜靜的蜷縮在草地上，便拿手機靠近拍攝，未料條紋蛇馬上就察覺到有人靠近，隨即彈起發動攻擊，網友意外拍下恐怖瞬間，照片分享至網路引關注。

日本一名網友＠ymdaqua非常熱愛爬蟲類，近日他在社群平台X（原推特）表示，先前到山區散步遇到一條四線錦蛇，牠蜷縮在草叢中一動也不動，他便緩緩靠近觀察，試圖用手機拍攝，而四線錦蛇馬上察覺到有人靠近，捲起身體做出警告動作。

四線錦蛇看到鏡頭後，瞬間彈起撲向拍攝者，所幸原PO反應迅速及時躲開，才沒有被蛇咬傷，不過意外拍下四線錦蛇暴怒的畫面。影片被分享至網路，網友紛紛表示「蛇也有肖像權，拍照要經過同意」、「蛇：我有允許你可以拍我嗎」。

四線錦蛇是原產於日本的無毒蛇，除了琉球群島外，日本各地均有發現，其底色為黃色或淺棕色，身上具有四條黑色縱向條紋，全長平均1至1.5公尺，主要在白天活動，以青蛙、蜥蜴、昆蟲、囓齒動物、鳥類及鳥蛋等為食，當感覺到有危險時，牠們會猛烈搖動尾巴並拍打地面，達到威懾敵人的效果。