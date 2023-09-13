現代科技發達，就算年老退休，也有許多休閒娛樂可以打發時間，但古代的官員退休後都在做些什麼呢？一部分經濟較富足的退休官員，會繼續鑽研文學，或建造園林、陶冶性情，甚至到處遊山玩水；另一部分沒有閒錢的官員，則會繼續尋找其他工作，以賺錢養活自己。

根據《國家人文歷史》報導，退休並不代表放棄抱負，因此一部分官員在退休後仍會繼續鑽研文學，比如北宋政治家司馬光，提前退休到洛陽後，就利用閒暇時光完成了著名古典編年史《資治通鑑》；至於生活比較富裕的官員，則會選擇建造園林，陶冶情操，像是明朝政治人物徐泰時，在退休後建造出江南四大名園之一的「留園」。

而一些具有冒險精神的官員，趁著退休後有更多屬於自己的時間，來一場「說走就走的旅行」，比如明朝官員袁宏道，當官一年離開官場後，就遊遍東南山水寺觀，還因此寫出《解脫集》。

至於沒有退休保障的官員，即便離開官場了，也得找一份新的工作養活自己，甚至是一整家人，所幸當官者文字表達能力通常都很出眾，能夠利用累積的學識賺取生活補貼，例如在明朝很流行墓志，於是許多文人投身撰寫墓志；也有人轉行商業，明朝嘉靖時期的官員沈漢回到家鄉後，就靠著從商振興家業。

另外，大陸北京大學城市與環境學院歷史地理研究中心教授韓茂莉曾指出，在朝廷或地方行政機關做過官員的人，自帶著一股權威性，對於鄉間的人們來說，他們很有閱歷、見識與人脈，加上背景與資歷，鄉村居民很自然就會依靠他們，因此這群告老還鄉的官員又被稱作「鄉村菁英」，若出現重大事情、活動，就會請他們出席、主持，以凸顯地方威望。