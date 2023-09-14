美國佛州一名媽媽產後乳量驚人，某次沒立即擠出造成胸部脹痛，於是請丈夫幫忙解決，未料老公卻一喝成主顧，每當孩子喝飽後就會輪到他喝，該名媽媽近日分享這段特殊體驗，指丈夫喝了母乳後身體變健康，夫妻倆的關係比過去更親密。

根據《每日郵報》報導，30歲瑞秋（Rachel Bailey）2017年與丈夫亞歷山大（Alexander）迎來第二胎，她都採用母乳親餵方式哺育，未料當時一家人搭乘遊輪旅行，她卻忘了帶吸乳器，導致胸部嚴重脹痛，又擔心會感染，無奈只好請丈夫幫忙，卻意外建立特殊關係。

瑞秋自此都會餵亞歷山大喝奶，表示「老公每天喝我的母乳3到4次，我會先讓孩子喝奶，然後才輪到他」，雖然她認為這屬於禁忌話題，但自從丈夫開始喝母乳後，已經兩年多沒有生病，精神更充沛，皮膚也跟著變好，兩人的關係更加親密，認為這不是性怪癖。

瑞秋曾上TLC頻道節目《我的奇怪癖好》提到，飲食確實會影響母乳，當她吃辛辣的食物後，亞歷山大就容易脹氣，「我喜歡餵老公喝母乳，這讓我們共度美好時光，成為感情的紐帶」，之後她又懷上第三胎，同樣出現泌乳過多問題，亞歷山大都會幫忙解決，不過如今孩子越來越大，她的乳量開始變少，讓瑞秋感到遺憾，「我們的美好時光好像被剝奪了，餵丈夫喝奶沒什麼壞處，所以我們不覺得尷尬」。