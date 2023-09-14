摩洛哥強震至今已經超過2900人死亡，尤其山區災情最為嚴重，不過當地一座小村莊卻因為歡慶新娘出嫁，意外讓全村逃過死劫；就連新郎的家鄉村民，當晚因為一場葬禮齊聚一堂，因此也沒人因為強震造成的房屋倒塌而發生死傷意外。

綜合外媒報導，22歲女子哈比巴（Habiba Ajdir）原訂9日與其他村莊的30歲農民穆罕默德（Mohammed Boudad）結婚，依照當地習俗，新娘家人會在前一天晚上舉辦盛大聚會，為新娘送別，全村居民都會到場祝賀並獻唱傳統歌曲。

根據網路上瘋傳的影片顯示，8日晚間大批居民穿上傳統服飾，吹著笛子、手持羊皮鼓，興高采烈地在戶外大聲高歌，不料下秒卻突然天搖地動，房子瞬間倒塌，村民們驚慌逃出，四周傳來此起彼落的恐怖尖叫聲。新娘所在的村莊瞬間成了廢墟，大多數村民無家可歸，不過幸運的是，因為當時眾人全聚集在戶外，所以無人受到重傷或是不幸身亡，只有一名8歲男童被石頭砸傷。

新娘哈比巴的父親在婚禮前一天，為了供賓客享用美食，特別在自家院子搭起大帳篷，如今也成了村民的緊急避難所。婚禮當天，新娘與家人仍依約前往穆罕默德所在的村莊，但因為地震導致路況相當崎嶇顛簸，不過當一行人抵達後，發現新郎所在的村莊同樣因為地震出現大規模災情，不過巧合的是，前一晚新郎家鄉因為一名村民的葬禮，全村聚在一起送別，所以也沒有人因為房屋倒塌傷亡。