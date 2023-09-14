美國蒙大拿州一名61歲男子在森林中尋找受傷的野鹿時，突然看見一隻落單小熊，沒想到正當他掏出獵槍嚴陣以待時，突然遭到一隻3公尺高的灰熊伏擊。無奈獵槍突然失靈，他只能徒手和大灰熊肉搏，最後仍吃下敗仗，不僅右胸留下一道怵目驚心的傷痕，下巴還當場被撕裂，所幸經緊急送醫後奇蹟活了下來，目前仍在醫院接受治療中。

綜合外媒報導，61歲男子諾蘭德（Rudy Noorlander）8日前往森林追捕一隻受傷的野鹿時，先是在附近看見一隻小熊，當下便立即掏出獵槍嚴陣以待，不料突然竄出一隻3公尺高的巨大灰熊，撲向他攻擊。

眼見情況危急，諾蘭德試圖開槍，但獵槍突然失靈，他只能硬著頭皮和灰熊展開肉搏戰，雖然一拳重擊灰熊鼻子，但灰熊很快就咬住他的下巴，將其撕裂，右胸口也被抓出一道大傷痕，手腳同樣遭受攻擊。同行友人設法嚇跑灰熊後，立即打電話請求直升機救援，但由於灰熊仍在附近徘徊，又招來第二架直升機驅趕，才順利將諾蘭德送醫救治，所幸他生命徵象穩定，幸運撿回一命。

諾蘭德的女兒凱特琳表示，父親遭灰熊攻擊後還能保持清醒，「沒有因為恐懼、疼痛或失血而昏倒，真的非常了不起！」目前已經發起募款，以支付龐大的醫療費用。事件發生後，當地林業局已將該地區暫時關閉，尋找灰熊下落。