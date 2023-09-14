大陸杭州市半山鎮石塘村（今杭州市拱墅區）一座磚瓦廠附近出土戰國墓葬，還有一個看似現代產物的「水晶杯」，起初被認為是盜墓賊遺留的，但進行分析確認是戰國時期文物，專家表示，水晶杯的材質與現代不同，而且杯壁更厚，有趣的是，杯子設計還符合人體工學。

根據《中新社》報導，1990年杭州市半山鎮石塘村（今杭州市拱墅區）村民在磚瓦廠附近發現古代瓷片，隨即聯繫相關單位，被專家認為是戰國時期瓷片，判斷可能有戰國墓而進行挖掘，陸續出土墓主人隨身佩帶的玉器、瑪瑙等，還有一件透明「水晶杯」。

浙大城市學院考古學系主任杜正賢提到，水晶杯看起來不像2000多年前的文物，杯型設計與現代杯子相似，起初認為是盜墓賊遺留的東西，「不過用手觸摸戰國水晶杯會發現，它與現在的啤酒杯材料不同，手工打造的杯壁更厚，與現代工藝玻璃杯完全不一樣」。

專家對戰國水晶杯進行分析後，確定它是戰國時期器物，其設計上寬下窄、中間內凹，拿在手上不容易滑，符合所謂的人體工學設計，而出土水晶杯的墓室並未發現棺槨，陪葬品共34件，學界目前認為，墓主人是公元前306年楚滅越後，楚國派到杭州地區的最高長官。

杜正賢提到，戰國水晶杯高15.4公分、口徑7.8公分、底徑5.4公分，內外表面經拋光處理，杯底及中部有少量結晶，是目前出土最早、唯一的水晶製品，不過水晶杯材料、如何製作及拋光方式依舊是未解之謎，不過水晶在舊石器時代就已應用，一般多製成掛件，而戰國水晶杯沒雕刻花紋，推測在當時是實用器物而非禮器。