大陸重慶一名男子近日和家人發現，家門前的圍牆因為下雨出現不尋常的裂縫，當時正好有一對母女經過，他連忙提醒兩人走快點，沒想到話才剛說出口，整面高牆立即倒塌，嚇得所有人倒退一步，好在母女走得快，才逃過一劫。

綜合陸媒報導，這起驚險事件發生在重慶，當時李姓男子和家人正站在門口觀察住家對面的圍牆，由於牆的另一側堆滿了巨量廢土，加上連日下雨，導致圍牆底層出現裂痕，他擔心會有危險，便一直緊盯著。

根據監視器畫面可見，李男看見一對母女走過圍牆旁的小路時，立即招手示意，提醒他們走快點，沒想到話音剛落，高牆表面突然大面積崩落，緊接著整面加速倒塌，堆積的廢土也跟著傾瀉而下，現場揚起大片塵土，地上到處是碎石殘骸。

媽媽看見圍牆往自身方向倒，瞬間湧上的腎上腺素讓她單手就將女兒一把拉起逃離，驚險逃過死劫，一旁熱心勸離的李男及其家人也嚇得倒退一步。李男事後坦言，當天中午就看到圍牆下層有點裂開，擔心突然倒塌會傷及無辜，「如果我不提醒她的話，後果就嚴重了，幸好也沒有人傷亡」。