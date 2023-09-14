國外一名攝影師在東非肯亞一處動物保護區拍攝，看到一隻母獵豹帶3幼崽外出覓食，正巧遇到一群斑馬，獵豹為保護孩子便上前驅趕，未料其中一隻斑馬性格較暴躁，開始追逐母獵豹，大貓被嚇傻趕緊躲進灌木叢，狼狽模樣全被拍下。

根據《每日郵報》報導，野生動物攝影師列爾克（Sebastian Lehrke）至肯亞野生動物保護區「Naboisho Conservancy」進行拍攝，當時看到一隻母獵豹帶3幼崽到草原覓食，豈料附近出現一群斑馬，母獵豹擔心孩子的安危，因此跑過去驅趕斑馬。

未料一隻體型較大的斑馬衝了出來，反過來追逐母獵豹，大貓沒想到斑馬會發動攻擊，被對方的氣勢嚇壞趕緊落跑，甚至露出困惑的表情，隨後鑽到灌木叢躲藏，斑馬才甘願離開，所幸獵豹的3隻幼崽都平安無事，在遠處看著媽媽被追趕，而這組照片拍攝於2022年，豈料近日又被轉發到知名論壇Reddit，引發討論。

獵豹是地球上速度最快的動物，追捕獵物時速可達80至130公里，不過短距離衝刺後，通常需休息半個小時才能恢復體力，牠們以小型動物為食，例如野兔、高角羚、角馬幼崽和瞪羚等，獵豹確實有能力殺死斑馬，但考慮到體型的差異，獵豹單獨時很少會攻擊斑馬。