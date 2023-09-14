晚清權臣和珅是清朝歷史上最貪婪的官員，有「天下第一貪官」的稱號，只用短短十幾年，就從落魄公子變成深受乾隆寵信的朝臣，不僅大權在手，更成了皇親國戚，據說被抄家時，財產竟抵得上國庫好幾年的收入。不過儘管如此，和珅卻很懂得官場之道，大陸歷史學者表示，和珅有3種錢絕對不碰，分別為「賑災款項」、「科舉經費」以及「辦不成的事不貪」。

大陸歷史學者紀連海指出，清代貪官和珅雖然愛錢，但卻相當精明，有3種錢堅決不貪，首先是賑災款項，因為天災人禍乃是國家災難，從古至今發國難財都會被老百姓所唾棄，一旦動了歪腦筋，東窗事發後肯定招致民怨，屆時乾隆可能就不會再像從前一樣縱容他。

其次是科舉經費，因為科舉考試是拔擢人才的選官制度，雖然不乏有作弊走後門的事件，但和珅擔任考官期間，一分錢都沒拿，只因他知道一旦動了科舉錢，勢必會動搖國本，畢竟科舉選的是人才，沒了人才，朝廷肯定會敗落。

最後一點則可以看出和珅的高明之處，深諳官場之道的他明白，收了人家的賄賂錢，就一定要將事情辦妥的道理，因此都是事成之後才收錢，若是研判事情辦不成，就不會輕易收受他人賄賂，一方面是避免招來怨恨，二來是萬一留下把柄，難保不會因小失大，引來乾隆猜忌。