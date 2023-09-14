工作無奇不有！馬來西亞一名男子以「出租男友」為業，向顧客提供線上陪聊、陪逛街、吃飯等服務，每月能賺進3萬令吉（約新台幣20.4萬元），他受訪時透露，早在2019年讀大學時就從事這項工作，一天最多能接3至5人，服務時間的長短取決於顧客。

根據《星洲網》報導，馬來西亞吉隆坡一名男子萊漢（化名）2019年讀大學時，因為覺得好玩而當「出租男友」，提供線上陪聊、陪逛街、吃飯等服務，直到出現回頭客後，他才決定認真經營這份事業，但性行為服務與違法活動一律不接。

萊漢透露，收費根據顧客的服務而定，例如打電話或視訊聊天，一小時收費3500令吉（約新台幣2.3萬），每日至少會有一個客人，一天最多能接3至5人，服務時間的長短取決於顧客，時間越長，費用就越高，每個月收入可達3萬令吉（約新台幣20.4萬元），此外顧客的需求多樣，「曾經有客戶要求我看他自慰」。

另一名同樣從事陪聊服務的馬利里克則說，他在大學時想到陪聊的點子，還提供隨傳隨到的服務，例如送餐、畢業典禮當日送花、視訊通話等，沒想到收入相當可觀，他入行才2個月就賺到5萬令吉（約新台幣34萬），甚至因這份工作幫助到人，他說「一名男顧客因生活壓力大想不開，直到聽了我的建議，還有看見我帥氣臉龐後，就打消念頭了」。

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