大陸河南周口一名村民日前夜釣時，發現河中出現7、8公尺長的詭異生物，趕緊拿出手機拍攝，並分享至社群媒體，提到這是一條巨型「長蟲」，在網路上引發討論，而「長蟲」的說法是河南方言，其實指的就是蛇，影片曝光吸引千萬網友觀看。

根據《極目新聞》報導，河南省周口市四通鎮時莊村一名村民夜釣時，發現河中間出現一條長型生物，目測體長約7、8公尺，全身布滿花紋，他將畫面拍下分享至網路，稱這是一條「長蟲」，不過該詞並非指體型長的蟲類，四通鎮時莊村村民將蛇稱為「長蟲」，畫面中蛇看到鏡頭還狂吐信，身體長到像沒有盡頭。

周口市四通鎮政府工作人員受訪提到，影片中的物種是蟒蛇，尚未接到有人被咬傷的消息，目前還未捕到蟒蛇，所以無法具體了解屬於哪一品種，如果發現會採取捕捉措施，並安置於相關單位，不過在平原地區發現如此大的蟒蛇非常罕見。

一名50多歲的李姓村民提到，10多天前村民就陸續在河裡發現這條蛇，直到蛇的畫面曝光後，才獲得網友觀眾，「我從沒看過這麼長的蛇，好幸好牠沒有傷人，一直待在河裡，基本上都是晚上才出沒」，村莊附近沒有蛇類養殖場，並不清楚是否是有人放生的。