美國亞利桑那州一名男屋主近日發現車庫內傳來詭異的窸窣怪聲，找了一圈後發現熱水器四周已經淪為「響尾蛇大本營」，地上有不少脫皮後的鱗片，嚇得緊急找來捕蛇專家幫忙，沒想到專家前前後後竟然抓出20條響尾蛇，離譜數量也讓擁有豐富捕蛇經驗的專家直呼驚人。

綜合外媒報導，捕蛇專家梅麗莎（Marissa Maki）近日接獲通報，前往亞利桑那州梅薩市（Mesa）一處民宅車庫，意外發現好幾條成年響尾蛇及幼蛇，成群盤據在熱水器附近。男屋主透露，當時發現車庫內成了響尾蛇的秘密基地後十分害怕，只好打開車庫大門，希望蛇群自行離開，沒想到幾天後牠們依舊賴在原地不走，只好緊急向梅麗莎求助。

梅麗莎獲報後使用捕蛇夾，抓起了數條西部菱背響尾蛇，沒想到卻愈抓愈多，蛇群還不斷發出嘶嘶的叫聲，讓她忍不住驚呼，「也太多蛇了，真的很誇張，實在太瘋狂了」。最終梅麗莎一共抓出20條響尾蛇，其中5條成年蛇裡就有2條是母蛇，懷疑15條幼蛇就是出自牠們所生。

影片中可見，5條成年響尾蛇以及15條幼蛇分別安置在兩個大型桶子內，全部擠成一團蠕動的畫面，令人看了頭皮發麻。事後梅麗莎將蛇群帶到郊外野放，並坦言母蛇處於懷孕狀態，若是再晚個幾天，數量可能還會更多。