一代梟雄曹操是東漢末年三國鼎立的重要人物之一，他一生中身邊女子無數，歷史可考的妻妾就有15人，不過他卻有一個特殊愛好，那就是對寡婦情有獨鍾，是個十足的「人妻控」，令外界不解，成就不俗的他，為何偏愛寡婦？事實上，並非他變態好色，而是背後有著罕為人知的政治算計。

根據《搜狐網》報導，曹操一生風流成性，歷史可考的妻妾就有15人，不過卻有超過半數以上是別人的老婆，甚至是手下敗降的妻子，這些遺孀其中不乏將門之後，像是劉夫人曾是河北大軍閥袁紹之妻；杜夫人是呂布的部將秦宜祿之妻；至於尹夫人則是東漢大將軍何進的兒媳婦等。

事實上，曹操之所以偏愛寡婦，一方面除了是透過征服敵人之妻，滿足自身的征服慾望之外，也跟當時的時代背景有關，因為連年戰亂，導致人口極度缺乏，女子不僅能作為戰利品嘉獎給有功之人，藉此鞏固軍心，更重要的是能夠繁衍後代，畢竟戰爭一定會有死傷，因此女人作為繁衍工具，是最重要的存在，至於是不是寡婦，古人並不在意。

然而更重要的是成全曹操背後的政治盤算，為了壯大自身的家族背景，以及鞏固地位，政治聯姻一直是攏絡達官貴人們的最強手段，一旦將這些將門遺孀娶進門，就等同於掌握了她們背後的勢力。