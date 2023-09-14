大陸考古學家在甘肅省敦煌市的石窟中發現壁畫，包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共552個，而這些壁畫已有1000多年歷史，經過風吹日曬，許多壁畫早已變黑，唯獨第220窟還像新畫的一樣，主要是當時宋朝人又在上面鋪了一層泥，達到保護的效果。

敦煌壁畫是世界壁畫最多的石窟群，總面積約5萬多平方公尺，屬於世界文化遺產，壁畫內容分為佛像畫、經變畫、故事畫、供養人畫像等，經過十六國、北朝、隋、唐、五代等歷代興建，壁畫的內容、造型及畫法隨時代不同而不斷變化。

根據央視節目《開講啦》介紹，敦煌壁畫歷經千年，畫像絕大部分都已變黑，唯獨莫高窟第220窟還像新的，只有少量的壁畫變黑，因為唐朝建完壁畫窟，之後宋朝人又在上面鋪了一層泥，重新畫了壁畫，但經過歲月洗禮，宋朝那層壁畫開始剝落。

敦煌研究院黨委書記研究館員趙聲良提到，宋朝壁畫剩餘的部分被清除後，底下唐朝的就露了出來，由於先前未接觸到空氣，所以得以保存良好，而當時的畫工繪壁畫並不容易，可能只能點一盞燈工作，不僅光線昏暗，畫頂部的壁畫還需仰著頭，相當不容易。