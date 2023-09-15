烏干達一名43歲男子近日在村落舉辦婚禮，一次迎娶7名新娘，其中兩位還是姊妹，男子表示，他的家族盛行一夫多妻制，而且自己還年輕，能給妻子們一個幸福大家庭，更發下豪語以後會再娶，此事曝光後，在網路上引發討論。

根據《今日非洲》報導，43歲傳統治療師恩西內科內內（Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu）在當地穆科諾（Mukono）屬富裕階級，近日他在村落舉辦婚禮娶7位新娘，還派出寫有新娘名字車牌的轎車迎娶，婚禮上有樂隊伴奏，熱鬧氣氛吸引許多人圍觀。

恩西內科內內娶了7名妻子內，還有一對是姊妹，他說「妻子們從未忌妒彼此，我還向她們逐一介紹彼此，最後決定一次娶進門，組成一個幸福大家庭，她們知道後也都同意」，婚後他還送每人一輛汽車，妻子們相處融洽，讓他感到非常滿足。

恩西內科內內提到，烏干達允許一夫多妻，他的家族盛行這種婚姻制度，祖父娶了6名妻子，父親則有4名老婆，因此決定跟隨家族的腳步，家人得知後並不覺得驚訝，他更說現在還年輕，有精力能夠照顧妻子，每天持續強健身體，未來還要再娶。