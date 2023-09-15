大陸鄭州一名50歲男子老來得子，兒子出生後他便將其取名為「馬唯椬（音同宜）」，諧音就是唯一，豈料「椬」屬於生僻字，醫院電腦系統打不出來，只好建議他改名，讓男子看了非常困惑，此事也在網路上引發討論，不少人表示「為了以後方便，還是別太複雜」。

根據民生頻道《小莉幫忙》報導，馬姓男子今年5月迎來他第一個孩子，開心的他決定幫兒子取特殊名字，原本打算叫「馬唯一」，但覺得有些單調，於是改成諧音「馬唯椬」，由於他先前與妻子結婚沒有登記，為了證明孩子是自己的，因此到醫院做親子鑑定。

鑑定結果出爐後，醫院人員在登記出生證明時，電腦系統跳出「椬」為生僻字的警示，表示該字無法登錄系統，只好建議改名，馬姓男子困惑地說，只知道生僻字是複雜的字，但「椬」只有12筆且寫起來簡單，並不知道屬於生僻字，最終他選擇妥協，幫兒子取名為「馬唯一」，也順利拿到出生證明。

此事曝光後，不少網友表示，「說實話，我真的不認識這個字」、「長知識了！原來不是筆畫少就並非生僻字」、「連醫院電腦系統都打不出來，如果真的取這個名字，以後生活會很麻煩」、「不過椬這個字確實還蠻特別的，雖然唯一也挺好的」。