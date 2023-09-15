不少人為了追求性刺激，會到各個地方野戰，飛機上甚至也成為熱門地點。易捷航空近日一架從英國飛往西班牙伊維薩島的班機，出現一對情侶在廁所歡愉，當時還被空服員發現，打開廁所門目睹活春宮畫面，機上乘客也全都看傻。

根據《每日郵報》報導，易捷航空（Easy Jet）本月8日一架從英國倫敦盧頓飛往西班牙伊維薩島的班機上，竟有情侶偷溜進廁所歡愉，但很快就被空服員發現，他在機上乘客的鼓舞下打開廁所門，只見激戰中男女全都脫下褲子，男子發現曝光後趕緊把門拉回去。

空服員被激戰畫面嚇壞，先是抱著頭並摀嘴大喊「老天啊！」，不敢相信有人如此大膽，過程全被飛機上乘客拍下，眾人笑成一團，其中一名目擊乘客斯托克斯（Aney Stokes）將影片分享至網路，不少網友表示「飛機的廁所空間這麼小，居然還能做」、「如果是我被抓包，真的會尷尬到想跳機」。

易捷航空事後證實此事，並表示影片中男女因激戰行為，在班機抵達目的地時被警方攔下，後續是否有被逮捕或開罰不得而知。不過根據英國在2004年頒布的《性犯罪法》第71條，明定若是在公共廁所內進行性行為，屬於犯罪行為，可依英國法律進行逮捕或判刑。